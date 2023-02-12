Передвигается со скоростью улитки, и собран из деталей, напечатанных на 3D принтере.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Тело из гидрогеля, созданное при помощи 3D принтера, нанесённого на позвоночник, к которому прикреплены два манипулятора – они же ножки – это биобот размером меньше одного сантиметра, созданный учеными иллинойского университета.

реклама

Третья ревизия автомата увидела свет в 2016 году, когда в модель добавили кольцо светочувствительной такни – она была изготовлена при помощи биоинженерии из мышечной ткани грызунов. Таким образом, четко направляя источник света на одну из сторон, можно было добиться сокращения тканей на нужном отрезке кольца.

Последняя на данный момент ревизия, eBiobit, получила дополнительные возможности. За тесты отвечала разработка Elastica. При помощи специального дизайна подложки, которая может ассиметрично изгибаться во время сокращения прикреплённой к ней мышечной ткани, бот может перемещаться в определённом источником света направлении – теперь за освещение отвечает микросветодиод, подключённый к приёмной катушке – её активирует внешний радиосигнал.





рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Сокращения, вызываемые пульсацией светодиода на частоте 4 Гц, позволяют боту передвигаться со скоростью порядка 0.8 мм/с.