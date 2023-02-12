Тело из гидрогеля, созданное при помощи 3D принтера, нанесённого на позвоночник, к которому прикреплены два манипулятора – они же ножки – это биобот размером меньше одного сантиметра, созданный учеными иллинойского университета.
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Третья ревизия автомата увидела свет в 2016 году, когда в модель добавили кольцо светочувствительной такни – она была изготовлена при помощи биоинженерии из мышечной ткани грызунов. Таким образом, четко направляя источник света на одну из сторон, можно было добиться сокращения тканей на нужном отрезке кольца.
Последняя на данный момент ревизия, eBiobit, получила дополнительные возможности. За тесты отвечала разработка Elastica. При помощи специального дизайна подложки, которая может ассиметрично изгибаться во время сокращения прикреплённой к ней мышечной ткани, бот может перемещаться в определённом источником света направлении – теперь за освещение отвечает микросветодиод, подключённый к приёмной катушке – её активирует внешний радиосигнал.
Сокращения, вызываемые пульсацией светодиода на частоте 4 Гц, позволяют боту передвигаться со скоростью порядка 0.8 мм/с.