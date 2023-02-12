Метавселенная Industrial Metaverse – это перекрёсток, где технологии Интернет вещей (IoT), AR, MR, виртуальной реальности (VR) встречаются с реальным миром бизнеса, что позволяет более эффективно управлять всеми процессами внутри компаний. Используется для этого иммерсивное ПО – то, что заполняет пустоту между виртуальным и реальным миром.
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В октябре прошлого года индустриальный гигант Microsoft создал команду Industrial Metaverse Core, состоявшую из 100 сотрудников. Предполагалось, что это подразделение будет отвечать за долгосрочную разработку инновационного программного обеспечения для метавселенной. Основными целями были названы система здравоохранения, финансовые услуги, а также создание программных интерфейсов для управления проектами, находящимися внутри метавселенной.
И вот внезапно, в рамках запланированного сокращения 10.000 сотрудников, Microsoft отказалась от проекта, технологические наработки которого находятся на ранних стадиях разработки даже у конкурирующих фирм-разработчиков. Также планируются увольнения в командах Altspacevr, отвечающей за платформу взаимодействия со смешанной реальностью, и Mixed Reality Tool Kit, разрабатывающей проект для облегчения создания кросс-платформенных приложений смешанной реальности в Unity.
Видимо, в условиях глобального кризиса, даже крупные игроки будут полагаться на краткосрочные проекты, которые позволят быстро окупить инвестиции.