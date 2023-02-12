От публикации обновления «Пламенные джунгли» прошло уже почти пять лет и внезапно Valve объявило о выпуске крупномасштабного обновления.
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Компания опубликовала данную новость как на официальном сайте, так и в Steam. Пока что разработчик не поделился подробностями о том, что конкретно войдёт в данное дополнение, но кое-какие предположения уже можно сделать.
Игродел сообщил взволнованному коммьюнити, что для апдейта ему понадобится больше идей из воркшопа Steam – таким образом, можно надеяться на включение в обновление фанатских карт и моделей.
Стоит напомнить о том, что середине января произошла крупная утечка – игроки получили доступ к архивам общим объёмом 61 Гб, в котором, помимо карт и моделей, был представлен новый режим игры «Налёт». Архивы содержат материалы в формате VFM, созданные при помощи инструмента Valve Hammer Editor, а также множество файлов растровой графики.
Слив инициировал пользователь, скрывающийся под ником Leakerwanderer – в архивах, помимо контента для TF2, присутствуют материалы Portal, CS:Source, а также мультиплеер Half Life 2. И да – никаких следов Half Life 3 там пока не обнаружено.
Напомним, что это далеко не первая утечка с серверов Valve – в 2003 году была слита в сеть отчасти играбельная Half Life 2. Все сколько-нибудь значимые премьеры разработчика предваряли утечки в сеть. Вероятно, это может стать доброй традицией.
Дата выпуска обновления пока что не оглашается.