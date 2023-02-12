Первая в своём роде коллаборация разработчиков игр и местной полиции. Интересно, насколько это будет эффективно.

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Первая в своём роде коллаборация геймдева и органов правопорядка состоялась – Ubisoft заключила договор с полицией Нортумбрии в области борьбы с неподобающим поведением игроков.

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Прямые оскорбления, угрозы здоровью и жизни, и «груминг»* - игроки могут столкнуться с этим рано или поздно.

«Мы хотим быть на стороне добра во всей этой истории», — обсуждает проблему буллинга и токсичного поведения в сети Дэмиен Глорьё, директор ньюкаслского Центра по работе с клиентами Ubisoft.

Директор отдела компетенций опыта игроков, Энди Миллмур говорит, что когда дело касается общения игроков онлайн, то основная цель компании – дать пользователям чувство защищённости. «Токсичность может принять самые разнообразные формы».

Эндрю Холлидей, специалист центра, объясняет, что только 0,01% обращений пользователей требует вмешательства полиции – таким образом, это несколько заявок в месяц.

В Ubisoft надеются, что пример подобного сотрудничества подтолкнёт гигантов индустрии к эквивалентным решениям. На данный момент аудитория сетевых игр заметно больше офлайн-сегмента и проблема психологического здоровья игроков заботит разработчиков всё больше и больше.

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*Груминг – от слова «ухаживание», становление доверительных связей между взрослым и ребёнком для последующих развратных действий.