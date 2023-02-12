Проект, несмотря на большое количество скандалов на стадии производства, которые, впрочем не касались самой игры, но позиции Джоан Роулинг относительно трансгендеров, бьёт рекорды – а ведь это всего лишь онлайн обладателей Deluxe версии, обладателям стандартной лицензии проект станет доступен с 10 февраля.
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Ни экзальтированные твиты автора серии книг с предложением всем хейтерам сжечь её книги, ни стримеры и активисты, которые грозили бойкотом платформе Twitch из-за рекламы предстоящей игры, ни лицемерная позиция организаторов форума ResetEra, где запретили упоминать Hogwarts Legacy в принципе, не смогли навредить столь ожидаемому игроками проекту.
Только лишь Cyberpunk 2077 с её монструозным показателем в миллион игроков пока что обгоняет новинку.
В чартах Steam Hogwarts Legacy занимает сразу и первую, и четвёртую позиции – это связано с двумя вариантами покупки, и сместила с пьедестала почёта давно засидевшуюся там консоль Steam Desk.
Позиция хакера EMPRESS, которая пообещала отбросить все дела и взломать игру менее чем за 10 дней, лишний раз подтверждает её популярность в международном игровом комьюнити.