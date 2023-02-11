Искусственный интеллект теперь может создавать стримеров и вести прямые трансляции за них.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Вы знаете кто такая Лил Микела, Лу до Магалу или Нокс Фрост? Это виртуальные инфлюэнсеры с многомиллионной аудиторией. А теперь представим, что их появление не будет кропотливым процессом манипуляций с CGI-графикой, а будет полностью моделироваться ИИ?

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Страшно? Интересно? Страшно интересно.

Популярное шоу Athene AI Show регулярно «приглашает» к себе блогеров и те ведут беседу в онлайн-режиме, отвечая на вопросы подписчиков.

На данный момент в студии «побывали» такие знаменитые влогеры как Аsmongold, Amouranth и HasanAbi. Записи интервью можно посмотреть на официальном youtube-канале AtheneWins.

Разумеется, есть некоторые проблемы с логикой ответов – всё-таки это не полноценный ИИ, также заметен рассинхрон между голосом и картинкой, но эта техническая сторона проблемы скоро будет устранена.

Таким образом, можно предположить появление в будущем популярных блогеров, которых заменяет собой ИИ.





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Пока что нейросети находятся на стадии обучения и их высказывания пока что далеко от идеальных – можно вспомнить скандал, разгоревшийся вокруг трансфобных высказываний AI Seinfeld в его стендапе – тогда канал Nothing, Forever на Twitch заблокировали на две недели. ИИ задался вопросом, есть ли психически здоровые тансгендеры и не подрывают ли они общественные основы?