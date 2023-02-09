Помимо нового контента – скинов, наград, а также абсолютно новой карты Antarctic Peninsula (режим «Контроль»), игроков ждёт три новых события: Ultimate Valentine, Overwatch 2 x One Punch Man и Pachi Marchi.
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Также в новом сезоне произойдут серьёзные правки баланса игровых героев.
Вот список некоторых изменений, которые ожидают нас:
- Теперь, при смене героя, сохраняется только 25% заряды ульты (против 30% в предыдущем патче).
- Всем танкам понерфили здоровье в режиме Arcade Game и только Junker Queen's немного апнули пул здоровья с 425 до 450. У героев Ramattra, Roadhog, Zarya и Sigma также увеличили стоимость ульты.
- Дамагерам Mei, Pharah и Reaper стоимость ульты понизили, а вот у героя Symmetra стоимость, наоборот, выросла.
- Сапам Brigitte, Lucio, Moira также снизили стоимость использования ульты. Ребалансу подвергся навык героя Mercy Guardian Angel – его сильно понерфили: увеличили КД, снизили HPS с 55 до 45, однако теперь герои с половиной здоровья и меньше лечатся на 50% быстрее.
- Стримерам понравится новая игровая опция Streamer Protect – она позволяет надёжно спрятать личную информацию во время онлайн-трансляций матчей.