Все, у кого есть боевой пропуск 1 сезона, 4 главы, смогут начать выполнять задания и получать оригинальный контент по лору фэнтези Сапковского.
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Чтобы получить заветный скин Геральта из Ривии в Fortnite - придется выполнить все задания боевого пропуска.
Первые награды будут разнообразные: как косметические, например украшение на спину, экран загрузки, граффити, так и используемые в игре – оригинальная кирка. Вторая часть заданий в боевом пропуске станет доступна уже 28 февраля.
Список заданий выглядит так:
- использовать эмоцию в определённом месте,
- уничтожить босса,
- используя холодное оружие,
- нанесите врагам 500 урона
- и выполнить 3 заказа.
Также, пройдя испытания «Школы Ламы Fortnite» можно получить серебряный меч и оригинальную музыку лобби – для выполнения этих заданий боевой пропуск не нужен.
По итогу выполнения всех заданий, игроку станет доступен скин Геральта – собственно, ради этого боевой пропуск игроками и приобретается.
Это уже не первый кроссовер с популярными франшизами в этом году. С 24 января игроки могут купить пак заданий «Странные сигналы» во внутриигровом магазине и получить модель Айзека Кларка из серии Dead Space. Стоимость пака составляет 12 долларов.
Также стоит отметить, что Fortnite абсолютный лидер по общему количеству коллабораций – и это касается не только игр, но также сериалов, полнометражных фильмов и поп-культуры в целом.