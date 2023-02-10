5 февраля было опубликовано часовое интервью с исполнительным продюсером D&D Кайлом Бринком.

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5 февраля, в понедельник, изданием 3 Black Halflings было опубликовано часовое интервью с исполнительным продюсером Dungeons & Dragons Кайлом Бринком.

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В ходе интервью была поднята наболевшая тема с прекращением поддержки OGL 1.0а и введением авторских роялти – дополнительных комиссионных с выпускаемого контента по системе D&D.





Напомним, что выпущенная Wizards of the Coast анкета, которую заполнило свыше 15 тысяч пользователей, содержала в целом негативный отклик на лицензию 1.1 – это отметило порядка 90% респондентов.

Основные претензии выглядели следующим образом:

свыше 85% не хотят публиковать новый контент для настолок под новой лицензией

порядка 90% опрошенным пришлось бы внести изменения в рабочий бизнес-процесс при перехода на новую лицензию

89% не нравится принудительный переход на новую лицензию (прекращение поддержки 1.0а)

больше 85% негативно отреагировали на изменения, коснувшиеся виртуальных настолок.

После публикации опроса, стало ясно, что геймдевам нужен или откат к 1.0а или же возможность выбора.

Hasbro, владелец Wizards, немедленно отреагировала на это и теперь на сайте висит черновая версия 1.2 – про 1.1 компания решила немедленно забыть. Бринк посетовал, что позиция рядовых сотрудников WoC, присутствовавших на митингах, либо не учитывалась совершенно, либо просто не принималась в расчёт на финальных стадиях принятия решений.

«Меня лично не устроил финальный продукт…В нём должно быть не столько решений рабочей группы, сколько решений, полностью соответствующих духу D&D»

«Рабочая группа», о которой говорит Бринк в интервью, это некоторая группа лиц, состоящая из директоров, руководителей отдела и юристов – никого не называя конкретно, Бринк обращает внимание, что 1.1 – это результат не консенсуса, но проллобированных авторитетом идей.

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Синтия Уильямс, пришедшая в команду из Microsoft, и занимающая на данный момент пост президента компании, также будет следить за тем, чтобы все сотрудники WoC были услышаны.