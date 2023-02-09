«Устройства, которые окружают нас, постоянно напоминают, что большая часть жизни сейчас протекает в цифровом пространстве. Инструменты, которые мы используем для погружения во вторую реальность, Zoom до FaceTime, от WhatsApp до Discord, от Roblox до Fortnite - это физическое воплощение кода, который формирует нас как личность и позволяет окружающим оценивать нас» - такими словами встречает нас ежегодная выставка Never Alone, уютно расположившаяся под крышей Музея Современного Искусства в Нью-Йорке.
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Десять лет назад MoMA приобрел 14 видеоигр и положил начало новой коллекции. Сегодня их 36, и многие находятся в экспозиции Never Alone.
Отдельно стоит отметить, что музейный фонд пополнила игра откровенно левацкого толка – This War of Mine представляет симулятор самоорганизующейся коммуны гражданских, пытающихся выжить в локальном конфликте.
Посетители смогут заново познакомиться с классикой геймдева – Tetris и Pac-Man, The Sims и SimCity 2000. Большинство игр будет представлено на выставке и в этом году.
Старший куратор выставки Паола Антонелли отмечает: «Наша постоянно пополняющаяся коллекция насчитывает почти 200 000 произведений современного искусства. В настоящее время в сети доступно более 99 000 работ»