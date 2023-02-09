Расследование CMA (регулирующего органа по вопросам конкуренции Туманного Альбиона) привело к неутешительным выводам относительно будущей сделки, последствия которой могут коснуться непосредственно игроков.

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Речь идёт о покупке гигантом Microsoft крупнейшего геймдева Activision Blizzard. Специалисты заявляют, что подобное слияние негативно скажется на ценовой политике (повышение цен на услуги и продукты), а также приведёт к снижению качества контента ввиду отсутствия какой-либо конкуренции.

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Основа рынка – постоянно соперничество консолей Xbox и PlayStation – определяет борьбу за конечного потребителя и в таких условиях компаниям необходимо держать высокую планку, как продукта, так и услуг. Уход с рынка одного из игроков будет означать монополизацию со всеми её отрицательными сторонами.

На долю Microsoft и так уже приходится порядка 70% облачных игровых сервисов, компания владеет самой популярной на рынке операционной системой Windows 10, а также передовыми облачными сервисами Azure Microsoft и Xbox Cloud Gaming. Слияние двух гигантов может только укрепить позиции компании в этих секторах.

В качестве примера названа одна из лучших многопользовательских игр рейтинга ААА Call of Duty – ведь именно на продукты такого уровня приходится основная прибыль компаний. В случае же слияния, Microsoft может усложнить доступ к игре у конкурирующей консоли – в конечном итоге, пострадают конечные пользователи.

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Предполагается, что окончательный отчёт CMA будет опубликован 26 апреля 2023 года. Помимо Великобритании, подобные расследования сейчас проводят антимонопольные службы США и Евросоюза.