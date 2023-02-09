Патрик Слэйд, принимавший участие в проекте, заметил, что Raspberry Pi 4 был выбран в первую очередь из-за его низкой стоимости в сочетании с многопоточными вычислениями. Также, отметил он, весь код написан на языке программирования Python, что также упрощает процесс разработки.
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Группа ученых с самого начала решила, что ключом к успеху будет низкая стоимость итогового продукта и его адаптивность: устройству потребуется всего лишь час, чтобы учесть физиологические особенность его оператора, но повышенный комфорт при ходьбе можно будет ощутить уже через 15 минут движения.
Аспирантка Ава Лакмазахери, которая имела возможность опробовать его в действии, заметила, что при ходьбе физически ощущаешь, как в ногах появляется дополнительная энергия. Гаджет крепится на голени и по удобству ношения будет соперничать с обычной обувью.
Он увеличивает скорость ходьбы на 10%, а также даёт ощущение, что оператор скинул 13 кг лишнего веса. Основная задача разработки – помочь людям с ограниченными возможностями.
Находящийся на стадии прототипа экзоскелет ожидает модернизация внешнего вида, а также уменьшение общей массы.
На данный момент учёные ищут коммерческих партнёров для того, чтобы организовать серийное производство и вывести инновационный продукт на открытый рынок.