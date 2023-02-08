Этот мод в настоящее время поставляется в трёх разных версиях. Кроме подобного, будут еще персонажи-инвалиды.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Этот мод в настоящее время поставляется в трёх разных версиях, одну из которых вы выбираете по собственному усмотрению. Все версии поставляются с взаимодействиями «Get Top Surgery», которое меняет пол вашего персонажа , и «Get Bottom Surgery», которое показывает, могут ли они иметь детей.

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Первая версия поставляется с взаимодействием «Перейти к голосовому обучению», которое меняет голос вашего сима между тремя «женскими» голосами и тремя «мужскими». Он также поставляется с опцией «Принять гормоны», в зависимости от изначального пола персонажа.

Вторая версия сохраняет функцию «Перейти к голосовому обучению», но взаимодействие «Принять гормоны», когда оно выполняется симом, переходящим в FtM (трансгендерный мужчина), также меняет свой голос.

Третья версия не содержит взаимодействия «Перейти к голосовому обучению», но функция «Принять гормоны» работает так же, как и во второй версии.

Моды Zero в настоящее время являются одними из лучших трансгендерных модов Sims 4, доступных в Интернете, в основном потому, что они новые, хорошо поддерживаются, поэтому вы можете рассчитывать на их работоспособность, если решите их установить.

Один из их наиболее популярных модов — это мод Mental Health, который позволяет вам устанавливать проблемы с психическим здоровьем и ментальные расстройства вашего сима. Среди опций есть возможность дать своим симам гендерную дисфорию. Это можно исправить, только дав своему симу заместительную гормональную терапию. Ваш сим также может ходить на консультации, присоединяться к группам поддержки или разрабатывать плохие механизмы выживания, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами. Ваш выбор.

Чтобы было ясно, мод Zero для психического здоровья не предназначен для точного отображения проблем с психическим здоровьем, и конечно же, не изображает трансгендерных людей, как психически больных. Согласно NHS, гендерная дисфория относится к дистрессу, который испытывает человек, когда существует несоответствие между его биологическим полом и его гендерной идентичностью.

Более того, в проекте появится возможность добавить множество шрамов от различных операций по смене пола, и одевать персонажей в "гендерно-нейтральное" белье.

Этот мод не требует никаких DLC.

Многим игрокам совершенно не понравилась данная новинка, так как это абсолютно не то, чтобы они хотели видеть в игре.

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Кроме того, разработчики разнообразили функционал для персонажей-инвалидов. Игроки смогут использовать аппараты для контроля глюкозы в крови для больных диабетом, носить слуховые аппараты и т.д.