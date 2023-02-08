В 2023 году у популярного многопользовательского инди-хита Among Us появилась новая дорожная карта.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

В 2023 году у популярного многопользовательского инди-хита Among Us появилась новая дорожная карта. Итак, что на повестке дня на 2023 год?

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Скоро появятся обновления пользовательского интерфейса и взаимодействия с пользователем. Это включает в себя очистку процесса, объединения учетных записей, обновление магазина, упрощение навигации, возможность заявить о "токсичном" игроке, улучшение дизайна, и многое другое.

Помимо этого, в настоящее время в работе находится Карта 5. Вот что Иннерслот (Innersloth) говорит об этом:

«Да, это наконец-то свершилось, мы даём вам абсолютно новую карту для исследования!Мы вложили много сил и любви в создание этих карт — вы заметите, что на всех наших картах есть крошечные детали, которые делают игру приятной и интересной. (Мне больше всего нравится изображение анатомии костей на дирижабле)

В дополнение к новой карте также будут улучшены обновления подбора игроков, быстрая переработка чата — уточнение параметров диалога и упрощение навигации, больше совместных командных действий:

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«В будущем, мы надеемся добавить ещё больше новых ролей. У нас много идей, и мы обязательно когда-нибудь поделимся ими с вами. Ещё одна вещь, над которой мы хотели бы поработать в ближайшее время -это улучшение списка друзей.».