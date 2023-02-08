Январь оказался плодотворным. Завершилось заселение локации «Окрестности Юпитера». Авторы добавили персонажей-мутантов, NPC (non-playable characters), различные трофеи и лут. Локация станет открытой уже в первой версии мода.
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С течением времени и обновлениями игрокам представится и вторая локация, о которой на данный момент ничего не известно.
Одновременно с небольшими обновлениями – патчами – мод постепенно будет наполняться новым оружием, снаряжением, гирсами и дополнительным контентом.
Бытует мнение, что подобной порционной нагрузкой авторы добиваются скорейшего выпуска пилотной версии, дабы увидеть обратную связь, полученную от игроков. Таким образом, создатели смогут точнее угодить аудитории.
На сегодняшний день разработчики и тестировщики провели работу по проверке игры, параллельно снимая кадры. Идет процесс устранения обнаруженных ошибок и багов. По словам авторов, из оставшихся задач остается работа над второй частью игры и финальное тестирование.