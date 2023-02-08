S.T.A.L.K.E.R.: Беларусь - кооперативная модификация для 2 игроков, предлагающая работу на благо человеческого прогресса в роли узаконенных сталкеров.

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Январь оказался плодотворным. Завершилось заселение локации «Окрестности Юпитера». Авторы добавили персонажей-мутантов, NPC (non-playable characters), различные трофеи и лут. Локация станет открытой уже в первой версии мода.

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С течением времени и обновлениями игрокам представится и вторая локация, о которой на данный момент ничего не известно.

Одновременно с небольшими обновлениями – патчами – мод постепенно будет наполняться новым оружием, снаряжением, гирсами и дополнительным контентом.

Бытует мнение, что подобной порционной нагрузкой авторы добиваются скорейшего выпуска пилотной версии, дабы увидеть обратную связь, полученную от игроков. Таким образом, создатели смогут точнее угодить аудитории.

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На сегодняшний день разработчики и тестировщики провели работу по проверке игры, параллельно снимая кадры. Идет процесс устранения обнаруженных ошибок и багов. По словам авторов, из оставшихся задач остается работа над второй частью игры и финальное тестирование.