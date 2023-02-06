Gaijin Entertainment совместно с Artstorm решили выпустить версию Modern Warships для ПК

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Похоже, что Lesta Games, занятая работой с 2011 над World of Warships, теперь будет не одинока на поприще реалистичных военно-морских симуляторов для ПК.

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«Гайдзины», известные всем своим многопользовательским симулятором боевой авиации и бронетехники, взялась за перенос Modern Warships с мобильной платформы.

3 февраля Artstorm на своей официальной странице в VK опубликовало новость о начале стратегических партнёрских отношений с Gaijin Entertainment, которая также подтвердила эту новость.

Глава Gaijin Entertainment, Антон Юдинцев заявил, что рад подобной коллаборации и пообещал внимательно отнестись к данному проекту.

Основатель Artstorm, Сергей Петров отметил, что партнёрство с одним из лидеров онлайн-игр открывает его проекту выход на другие платформы, а значит позволит привлечь ещё больше игроков – это простимулирует студию разрабатывать больше интересного внутриигрового контента.

От ближайших конкурентов игра будет отличаться более высокой динамикой геймплея, что характерно для мобильных платформ, и широким спектром доступной техники, включая экспериментальные и футуристические модели.

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Точные сроки выхода не оглашаются, однако разработчики заверяют – уже в этом году игрокам будет доступна ПК-версия игры.