Похоже, что Lesta Games, занятая работой с 2011 над World of Warships, теперь будет не одинока на поприще реалистичных военно-морских симуляторов для ПК.
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«Гайдзины», известные всем своим многопользовательским симулятором боевой авиации и бронетехники, взялась за перенос Modern Warships с мобильной платформы.
3 февраля Artstorm на своей официальной странице в VK опубликовало новость о начале стратегических партнёрских отношений с Gaijin Entertainment, которая также подтвердила эту новость.
Глава Gaijin Entertainment, Антон Юдинцев заявил, что рад подобной коллаборации и пообещал внимательно отнестись к данному проекту.
Основатель Artstorm, Сергей Петров отметил, что партнёрство с одним из лидеров онлайн-игр открывает его проекту выход на другие платформы, а значит позволит привлечь ещё больше игроков – это простимулирует студию разрабатывать больше интересного внутриигрового контента.
От ближайших конкурентов игра будет отличаться более высокой динамикой геймплея, что характерно для мобильных платформ, и широким спектром доступной техники, включая экспериментальные и футуристические модели.
Точные сроки выхода не оглашаются, однако разработчики заверяют – уже в этом году игрокам будет доступна ПК-версия игры.