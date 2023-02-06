Atomic Heart оказался в центре внимания одной из игровых выставок в Тайване - Taipei Game Show.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В Тэйбей, столице Тайваня, уже давно проводится Taipei Game Show – на этот раз одной из игр, оказавшихся в центре внимания, оказалась Atomic Heart от российского разработчика: помимо краткого интервью, взятого у основателя компании Роберта Багратуни, описывающего нововведения игрового процесса, посетители смогли опробовать на себе, каково это – бороться с жертвами экспериментов доктора Штокхаузена.

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В видео с выставки мы можем понаблюдать за механикой стрельбы, реализацией навыков взлома и спецспособностей, а также насладиться процессом уничтожения мини-босса. Отдельно заинтересовал момент противоборства мутанта и андроида – можно предположить, что ИИ противников будет позволять им вступать в битву не только не с игроком, но и между собой.

В очередной раз бросилась в глаза проработанность ретрофутуристичного окружения – памятник Карлу Марксу, многоуровневые фонтаны – все фетиши советского прошлого в наличии. Аниматронные роботы – гувернерши с их безучастно радостными масками заставят холодок пробежаться по коже. Даже у стелы памяти Жертвам Войны найдётся новое толкование в выдуманной вселенной.

Стенд компании украсили 5 ПК, за которыми можно было опробовать новинку игродела, модели роботов и… пара миловидных косплеерш.

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Релиз игры состоится 21 февраля для всех поддерживаемых платформ.