В Тэйбей, столице Тайваня, уже давно проводится Taipei Game Show – на этот раз одной из игр, оказавшихся в центре внимания, оказалась Atomic Heart от российского разработчика: помимо краткого интервью, взятого у основателя компании Роберта Багратуни, описывающего нововведения игрового процесса, посетители смогли опробовать на себе, каково это – бороться с жертвами экспериментов доктора Штокхаузена.
реклама
В видео с выставки мы можем понаблюдать за механикой стрельбы, реализацией навыков взлома и спецспособностей, а также насладиться процессом уничтожения мини-босса. Отдельно заинтересовал момент противоборства мутанта и андроида – можно предположить, что ИИ противников будет позволять им вступать в битву не только не с игроком, но и между собой.
В очередной раз бросилась в глаза проработанность ретрофутуристичного окружения – памятник Карлу Марксу, многоуровневые фонтаны – все фетиши советского прошлого в наличии. Аниматронные роботы – гувернерши с их безучастно радостными масками заставят холодок пробежаться по коже. Даже у стелы памяти Жертвам Войны найдётся новое толкование в выдуманной вселенной.
Стенд компании украсили 5 ПК, за которыми можно было опробовать новинку игродела, модели роботов и… пара миловидных косплеерш.
Релиз игры состоится 21 февраля для всех поддерживаемых платформ.