В сеть слили данные о готовящемся релизе GTA 6, но стоит ли его действительно ждать? Давайте разбираться.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Инcайдер Tez2 проанализировал всю слитую в сеть информацию о предстоящей новинке и пришёл к выводу, что на данный момент игродел занимается полировкой кода.

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В роликах на youtube можно было увидеть ссылки на исполняемые файлы, а также на версии запускаемых игр, именно это и увидел Tez2: beta, debug, bankrelease – все эти тэги так или иначе мелькали в информации к новым видео.

Также фанаты отметили, что компания создала аккаунт в китайских соцсетях, на который немедленно подписалась Sony. Очевидно, что в ближайшее время планируется рекламировать какой-то проект, заранее обречённый на коммерческий успех, и первой на ум приходит GTA IV.

Однако давайте проанализируем последние действия издателя, которые касались его крупных проектов: и GTA V, и Red Dead Redemption 2 обзавелись анонсами ровно за два года до релиза, а 2023 год – это своеобразный юбилей серии, ровно 10 лет назад вышла пятая часть автомобильного вора, почему бы не выпустить анонс в такую запоминающуюся дату?

Ранее издатель оговаривал предварительные сроки выпуска игры – 2024 или 2025 год и в этом тоже можно увидеть свою логику.

Трезво взглянув на демонстрацию готовых механик в видео, стоит сделать только один вывод – механики готовы, а вот что касается окружения – не факт. Развивая мысль, мир во всех играх серии был немаленький, а поэтому поиск и исправление багов могут занять не один год. К тому же следует учесть провал в продажах пятой части для PC – уставшие ждать геймеры сливали игру с пиратских источников и действительно – разрыв во времени между релизами на консолях и ПК составил два года и после двух лет ожиданий пользователи получили забагованную, крайне неоптимизированную игру, платить за такой продукт – себя не уважать.

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Учитывая всё сказанное, можно утверждать, что игру не следует ждать раньше 2024 – слишком высоки ставки по флагманскому проекту студии.