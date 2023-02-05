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g1tarist За пост начислено вознаграждение
SpellForce: Conquest of Eo – сборная солянка с противоречивым послевкусием
Наконец-то состоялся релиз пошаговой стратегии SpellForce от австрийцев Owned by Gravity.
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Все мы помним бессонные ночи, проведённые в первой SpellForce – тогда игроков не оттолкнуло эклектичное сочетание RPG и RTS, наоборот – игрокам подобный синтез пришёлся по душе. Вторая и третья части получали высокие оценки на метакритике, но ничего революционно нового уже не предлагали.

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Что же приготовила нам SpellForce: Conquest of Eo?

Возьмите Age of Wonders, Civilization, добавьте немного от Warlock и Endless Legend, затем всё тщательно перемешайте и на огонь, часа на два. Именно столько мы провели в игре – в конце 2021 года разработчик обеспечил ранний доступ к бете с ограничением в 140 ходов и урезанным контентом.

После изучения всех аспектов игрового процесса, можно сказать, что THQ Nordic представила нам качественный продукт… лишённый какой-либо оригинальности. Всё это уже мы видели, всё знакомо. Положение спасает только картинка – сразу видна работа дизайнеров – и традиционно лихо закрученный сюжет.

Не стоит ждать откровений от продукта, который представляет собой сборник чужих идей, пусть и хороших, но будем честны – в SpellForce играют из-за компании и здесь она обещает быть не хуже, чем в предыдущих частях.

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SpellForce: Conquest of Eo от THQ Nordic уже доступна для скачивания, релиз состоялся 3 февраля. На данный момент в Steam у игры в основном положительные отзывы.

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