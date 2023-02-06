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Ан-225 появится в MS Flight Simulator
Конструкторское бюро "Антонов" заключило договор с Microsoft и разрешило использовать разработчикам товарный знак АН-225.
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Ан-225 «Мрия» (укр. «Мечта») был полностью спроектирован и построен в средине 80х годов прошлого века на территории бывшей УССР. Изначально предназначался для участия в ракетно-космической программе в качестве перевозчика «Бурана» - космического корабля многоразового использования.

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Борт-рекордсмен – 252 тонны! – никогда не предназначался для коммерческих перевозок ввиду огромной стоимости владения.

И вот теперь «Мечта» доступна простым пользователям. IniBuilds, уже знакомая всем энтузиастам по качественным моделям самолётов, перенесла Ан-225 в среду самого реалистичного авиасимулятора – Microsoft Flight Simulator. Тестировать модель доверили действующему пилоту, командиру экипажа борта 82060, Дмитрию Антонову.

Предполагается, что модель станет доступна для покупки в двадцатых числах февраля – доступ к ней оценили в 20$. Все вырученные средства будут перечислены в фонд конструкторского бюро «Антонова» - на данный момент имеется готовый на 70% второй экземпляр самолёта, деньги направят на его постройку.

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Добавим, что до этого Ан-225 появлялся в симуляторе только в виде фанатских модов, теперь же можно рассчитывать на 100% реалистичность в управлении этим гигантом.

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#игры #games #flight simulator #ан-225
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