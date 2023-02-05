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Steam опубликовал данные по железу пользователей
Valve обнародовала данные о железе пользователей Steam за Январь месяц этого года.
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Steam ежемесячно проводит опрос среди пользователей с тем, чтобы узнать, какой софт и железо используют игроки. Недавно компания опубликовала отчёт за январь 2023 года. Рассмотрим его повнимательней.

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Что касается операционных систем, не будет откровением лидирующая позиция Windows 10 в 64-битном исполнении – преемница полюбившейся «семёрки», она является самой популярной платформой для игр на ПК.

NVidia продолжает занимать первое место с огромным отрывом – 75% пользователей, следом идёт AMD – ей отдали предпочтение 15% и Intel – 9% игроков.

Похоже, ситуация может поменяться и AMD могут согнать на третьей место уже в ближайшем времени. В более подробной статистике первое место занимает GeForce GTX1650 с 6% голосов, ближайшие конкуренты – интегрированная графика от AMD и Intel – забрали себе чуть меньше 2%.

Процессоры Intel предпочитает 2/3 игроков, оставшаяся треть приходится на AMD.

Увеличение средней тактовой частоты в статистике говорит о том, что пользователи переходят на свежие ЦП, созданные по последним технологическим процессам.

Больше половины игроков имеют на борту 16 Гб ОЗУ, но этот показатель падает, следом идут объёмы 8 и 32 Гб соответственно.

Также из опроса следует, что игроки предпочитают HDD объёмом свыше 1 Тб – и это, учитывая размеры нынешних игр, далеко не удивительно.

Oculus Quest 2 и Valve Index HMD занимают первое и второе место соответственно согласно статистике по рынку VR технологий.

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