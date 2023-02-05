Компании Activision Blizzard грозит тридцать пять миллионов долларов из-за халатного отношения к сотрудникам.
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Комиссия по важным документам и торговым площадкам США наложила взыскание на Activision Blizzard в сумме тридцать пять миллионов долларов, и компания выплатила эту внушительную сумму, хотя и не считает себя виновной.
SEC доводит до сведения, что у редактора Call of Duty и Warcraft не было возможности, которая бы позволила как следует собрать и проверить недовольства сотрудников незаконных действий на рабочем месте. По причине этого компании не удалось обнаружить более серьезные трудности, о которых следовало бы уведомить инвестора.
Расследование, осуществляемое SEC было завершено из-за того, что штраф был оплачен. Activision Blizzard также напомнили, что противоправно мешать бывшим коллегам контактировать с глазу на глаз с Комиссией о допустимом несоблюдении законодательства с ценными документами.
Компания старается решить все недомолвки перед соглашением с Microsoft, хотя её окончательный исход всё ещё находится в опасности. Все её аспекты находятся на обсуждении Еврокомиссии, ко всему прочему приобретению противодействует ФТК США.