С помощью этой технологии VR стал еще на шаг ближе к реальности. Скоро не только гейминг но и киберспорт выйдет на новый уровень.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Индустрия развлечений постоянно совершенствуется, особенно благодаря самым разнообразным технологическим новинкам . Воплощение многих идей в фильмах и компьютерных играх происходит благодаря Motion Capture («мокап») — технология захвата движения, которая уже довольно долгое время используется разработчиками как must have.

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Последние достижения в области инерциальных измерительных блоков IMU (датчик пространственного положения) открывают возможность их использования в качестве экономичной и портативной альтернативы традиционным оптоэлектронным системам захвата движения при анализе биомеханических характеристик.

Одним из таких коммерчески доступных является система захвата движения Perception Neuron (PNS). Точность PNS была проверена, и было сообщено, что это действующий метод для оценки диапазона движений верхней части тела в пределах 5 RMSE. Однако тестирование ПНС было ограничено движениями верхней части тела, включая функциональные движения в одной плоскости.

Таким образом, целью данного исследования является дальнейшая проверка системы нейронов восприятия со ссылкой на обычную оптоэлектронную систему захвата движения (VICON) с использованием динамических движений (например: ходьба, бег трусцой и многосуставные спортивные движения с манипулированием объектами) и определить его осуществимость с помощью кинематического анализа всего тела.





Perception Neuron в основном используется в независимых игровых компаниях, поскольку они более доступны по цене и не требуют большого объема захвата. Они, как правило, требуют большей посточистки, но при идеальной настройке разработчики игр могут добиться плавной и реалистичной анимации за небольшую часть стоимости оптической системы.

В настоящее время практически каждая игра содержит определенное количество мокап-анимаций, будь то анимации людей или животных.

Игры Rockstar подняли мокап на новый уровень с Red Dead Redemption 2. Данная игра имеет около 2000 страниц сценария, для которого потребовалось 1200 актёров. Чтобы выполнить такой сценарий, игре потребовалось 300 000 анимаций и 500 000 строк диалогов, на которые в итоге потребовалось 2200 дней записи захвата движения. Другие игры, которые обычно основаны на повествовании, такие как Assassin's Creed, Resident Evil и World of Warcraft, имеют выдающееся количество часов мокапа в своей разработке, используя как полное отслеживание тела, так и лица.





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Это обычно называют гибридной анимацией, в которой захват движения и анимация по ключевым кадрам объединяются для создания окончательной анимации. Это позволяет аниматорам преувеличивать и расширять области данных мокапа, чтобы сделать их более привлекательными. То, что когда-то было чрезвычайно дорогостоящей процедурой, требующей огромного количества подготовки, теперь может быть выполнено гораздо быстрее и дешевле.