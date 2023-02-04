Изображение с диалогами команда опубликовала на своём Твиттере, где расписала все детали.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Изображение с диалогами команда опубликовала на свою страничку в Твиттере, где рассказала своим подписчикам более подробную информацию о грядущей Baldur’s Gate III. В новом девятиминутном ролике разработчик продемонстрировал виды расположения камер в игре, а также её многопользовательскую и потоковую механику в диалогах.

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Долгожданный Baldur’s Gate 3 выглядит довольно многообещающе, но её внутренняя диалоговая система от первого лица в прошедшем времени — странный выбор, который нарушает погружение в игру. Larian впервые показала фанатам диалоги в рамках раскрытия игрового процесса Baldur’s Gate 3, и на данный момент это стало одним из единственных вопиющих недостатков игры.

Ролевые игры предназначены для плавного погружения в сюжет, а диалоговая система «внутреннего мышления» добавляет барьеры между игроком и его персонажем. Первое серьезное препятствие возникает из-за отсутствия ясности между тем, что говорится, и тем, о чём думают.

Например, в начале демонстрации геймплея Baldur's Gate 3 персонаж игрока — тайный вампир — мог выбрать фразу «Видела ли она, кем я был на самом деле?» неясно, означает ли выбор этой опции, что вампир на самом деле задаёт вопрос вслух (странный поступок, если он хочет, чтобы его вампиризм оставался в секрете) или просто задаётся вопросом про себя. Если бы произносимые персонажем слова были просто записаны «Что ты видел?», игрокам не нужно было бы заниматься математическими вычислениями в уме, чтобы понять, что говорит их персонаж.

Язык от первого лица также вызывает проблемы с погружением. Весь смысл диалоговой системы в том, чтобы позволить игрокам контролировать то, что их персонаж говорит и делает. Если эта система будет включать в себя выбор внутренних комментариев, фанатам будет намного легче погрузиться в игру, если внутренний диалог их персонажа не будет звучать так, как будто у него есть собственный разум. Игрок, который читает «Тебе интересно, раскрыла ли она твой секрет», сразу понимает, что он должен интерпретировать это как внутреннюю мысль своего персонажа.

В раннем доступе к игре Baldurʼs Gate 3 говорилось, что там примерно 45 тысяч вариантов диалогов. Но разработчики не остановились на достигнутом и ввели гораздо больше диалоговых систем, чтобы у геймеров было больше разнообразных реплик и фраз для общения.





Фанаты серии даже не представляют, какой сюрприз подготовила для них команда разработчиков. Теперь каждому из персонажей точно будет что сказать в ответ.

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Игра ожидается в августе 2023 года.