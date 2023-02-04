Сразу после празднования нового 2023 года, который обещает стать особенным, Sony опубликовала рекламный ролик консоли PlayStation 5, в котором мы можем увидеть впечатляющие кадры из самых выдающихся игр платформы, также были анонсированы ожидаемые эксклюзивные игры только для PS5.
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На трех кадрах одной загадочной игры, показанных в видео, изображена девушка, исследующая пещеру с факелом в руке. На первом изображении она идёт к пьедесталу, на втором она сдувает пыль с артефакта, а на третьем крупным планом изображена женщина со светлыми или светло-каштановыми волосами.
Конец «Uncharted 4: Путь вора» показывает, что Кэсси, дочь-подросток Нейтана Дрейка и Елены Фишер, обнаружила реликвии, собранные её родителями во время некоторых из их приключений, поэтому пара решает рассказать ей, что в прошлом Натан был охотником за сокровищами. Лицо Кэсси и женщины на кадрах очень похожи.
Поэтому поклонники серии предполагают, что девушка из ролика - это главная героиня Кэсси Дрейк, дочь известного Нейтана Дрейка и Елены Фишер.
Некоторые, возможно, помнят, что Нил Дракманн, креативный директор четвертой части и вице-президент Naughty Dog, на прошлой неделе сказал, что студия закрывает проект Uncharted.
Однако слухи от инсайдеров и информация, полученная в результате анонса консоли PS5, говорят об обратном. К тому же Sony может дать права на игру другой студии.