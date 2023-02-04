На Reddit состоялась конференция, посвящённая предстоящей игре Wild Hearts – RPG, издателем которой выступит Electronic Arts.
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Отвечал на вопросы Льюис Харви, один из продюсеров EA Originals.
Вот что стало известно игрокам в итоге:
- Игровой мир Азума – это 4 времени года, представленных большими исследуемыми локациями
- Минато – главный перевалочный город
- На данный момент всё доступное оружие отлично сбалансировано, всего его будет 8 видов
- Для охоты на ранних стадиях игры будет доступно чуть больше 20 тварей, не считая присущих каждому биому обитателей. Новые монстры, видимо, будут добавляться вместе с обновлениями.
- Кемоно (монстры) управляются продвинутым ИИ, благодаря чему монстры атакуют не только игрока, но и друг друга. Правда, крайне редко.
- Любители расчленёнки потирают руки – в игре будет отчасти реализована реалистичная модель повреждений монстров.
- По мере прогресса, где-то в середине компании, станут появляться Могучие Кемоно
- Изменчивые Кемоно (которые являются усиленными версиями Могучих), станут доступными после прохождения основной компании
- Некоторых монстров можно будет приручить, правда – небольших, за что игрок будет получать награды. Их называют Цукумо, в первой игровой локации их насчитывается 50 штук. Цукумо можно раскачать – во время охоты они будут помогать игроку.
- Любителям гладить котиков тут понравится, правда котиков заменили на кроликов
- Префиксы и аффиксы оружия, элементальный урон, проклятья, баффы, дебаффы – всё в наличии.
- Еда и особые устройства – Каракури, позволяют лечить и усиливать персонажа.
- Охота на Кемоно может завершиться эффектным добиванием – Final Blow.
- Каракури – уникальные постройки, возводимые игроками. В сетевой игре Каракури будут распространять свои эффекты на всех игроков. Уничтожить возведённый Каракури может только хост.
- Сила монстров находится в прямой зависимости от количества игроков.
- Игру возможно будет пройти соло.
- Кросс-плей без кросс-прогрессии и кросс-сохранений, пока так. В начале придётся подбирать компаньонов по типу платформы.
- Кланы, гильдии – пока что их нет. Пока что.
- Кастомизация внешности игрока после создания – для этой роли отводится особого рода крафт. Также изменить внешность можно будет, открыв и победив уникальных монстров.
- Игроку доступна модульная броня и крафт косметических примочек.
- В настоящий момент вся броня выполнена в стиле «унисекс» - так что никаких рельефных нагрудников.
- Обладатели Gamepass Ultimate или EA Play получают 10-часовой доступ к демо-версии с одной-единственной локацией
- Для приставок доступны два режима отрисовки: 4K@30FPS и 1080@60FPS.
- Отдельно заметим – весь пострелизный контент будет доступен пользователям бесплатно.
- Микротранзакциям – нет! Очень хочется верить.
Погрузиться в фэнтезийный мир преображённой средневековой Японии игроки смогут уже 17 февраля.