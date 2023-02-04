Инсайдер Джеф Грабб сообщил подробности отмененной игры по вселенной Apex Legends

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Сетевой журналист Джефф Граб, известный своей инсайдерской деятельностью, в очередной раз посвятил сетевую общественность в детали невышедшей игры по вселенной Apex Legends и Titanfall:

В Titanfall Legends должны были появиться герои знакомые игрокам, включая воскрешённого Рампарт BT.

Протагонистом выступал Блиск.

Главному герою давали силы появлявшиеся во время игры Легенды.

Разработчики вдохновлялись игрой Doom Eternal.

Игрокам были доступны некоторые элементы паркура (бег по стенам).

реклама

Причины отмены компания не оглашала.

Возможно, это связано с уходом из компании в начале 2022 Мохаммада Алави – именно он руководил разработкой данной игры – и начавшимся экономическим кризисом.

Неудивительно, что студии прекращают работы над проектами, которые кажутся им неинтересными с коммерческой точки зрения. Достаточно вспомнить свежие новости о массовых увольнениях внутри таких гигантов, как Unity, Microsoft, Twitter, Amazon, Ubisoft, Bethesda, 343i и всё встанет на свои места.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Как это повлияет на ситуацию с геймдевом в целом? Остаётся надеется, что это позволит отделить зёрна от плевел и игроки в итоге будут получать только добротные, играбельные продукты, доведённые до ума.