Сетевой журналист Джефф Граб, известный своей инсайдерской деятельностью, в очередной раз посвятил сетевую общественность в детали невышедшей игры по вселенной Apex Legends и Titanfall:
- В Titanfall Legends должны были появиться герои знакомые игрокам, включая воскрешённого Рампарт BT.
- Протагонистом выступал Блиск.
- Главному герою давали силы появлявшиеся во время игры Легенды.
- Разработчики вдохновлялись игрой Doom Eternal.
- Игрокам были доступны некоторые элементы паркура (бег по стенам).
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Причины отмены компания не оглашала.
Возможно, это связано с уходом из компании в начале 2022 Мохаммада Алави – именно он руководил разработкой данной игры – и начавшимся экономическим кризисом.
Неудивительно, что студии прекращают работы над проектами, которые кажутся им неинтересными с коммерческой точки зрения. Достаточно вспомнить свежие новости о массовых увольнениях внутри таких гигантов, как Unity, Microsoft, Twitter, Amazon, Ubisoft, Bethesda, 343i и всё встанет на свои места.
Как это повлияет на ситуацию с геймдевом в целом? Остаётся надеется, что это позволит отделить зёрна от плевел и игроки в итоге будут получать только добротные, играбельные продукты, доведённые до ума.