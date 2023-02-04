Господин Анджей Сапковски, автор легендарной серии книг о Геральте из Ривии, на днях в очередной раз высказал своё мнение относительно киноадаптации его романов популярной стриминговой компанией.
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От его восторгов, которыми он щедро делился на старте проекта, не осталось и следа. Видимо, гонорары, полученные им от сетевого гиганта, быстро закончились и теперь можно начинать говорить правду.
Писатель, который ожидал от экранизации повторения успеха другого нашумевшего сериала, «Игры Престолов», сейчас высказывается весьма лаконично и сухо – есть сериалы и похуже, есть и получше. Согласитесь, такая публичная позиция может означать только одно – плохо всё.
Видимо, после того как стало известно, что 3 сезон станет последним для Генри Кавилла, писатель окончательно разочаровался в шоураннерах.
Также следует напомнить, что Кавилл является фанатом серии книг и игр, настоящим гиком во вселенной Ведьмака и за острую критику рабочего процесса съемок его обвинили в «токсичности на съёмочной площадке», назвав «фанатичным геймером».
Когда от проекта отворачиваются не только актёр, который свой игрой буквально вытянул второй сезон, но и сам автор вселенной, стоит задуматься над тем, что же нас ожидает в третьем сезоне, релиз которого должен состояться в этом году.