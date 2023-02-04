В интервью арт-директор рассказывает про новых и доработанных старых противников

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Ежемесячный американский журнал Game Informer взял видеоинтервью у арт-директора ремейка Resident Evil 4 Хирофуми Накаоки. Давайте пройдемся по ключевым цитатам из интервью.

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О главных персонажах: «Главной идеей было сделать всех персонажей уникальными, но Леон мне нравится больше всех».

Об оригинальной игре: «Когда я играл в оригинальный RE 4 студентом, то просто влюбился в неё».

О «деревенщине» (докторе Сальвадоре): «То, что он выглядит как обычный человек – ключевой элемент для создания действительно пугающего впечатления».

Накаока признался, что сначала они хотели видоизменить его, сделать крупнее или выше, но потом пришли к мнению, что именно обычный человек, одетый как психопат, вызывает неподдельный ужас. Единственное, в чём состоит отличие от оригинала, это общая прорисовка персонажа – образ стал более сложным, появилось множество деталей. Арт-директор сказал, что игроки оценят проделанную работу.

О новом враге, добавленном уже под конец разработки: «Речь шла о том, чтобы добавить в игру хоррора, сообразующегося с неоязыческими мотивами los Illuminados - выдуманной религии во вселенной Resident Evil. В серии регулярно встречались отрезанные коровьи и оленьи головы, которые служили элементом создания гнетущей атмосферы. Эта коровья голова – она настоящая, этот человек взял и надел на себя коровью голову».

Накоака подчеркнул, что идея добавить в игру нового противника была взвешенной – они хотели, чтобы с одной стороны это было что-то действительно новое, чего ещё не видел игрок, с другой стороны – новый противник должен был органично вписаться в лор серии.





Ремейк увидит свет 24 марта на платформах SPS4/5, PC и XBox.

Предполагается, что в свете выхода ремейка, Capcom планирует провести на следующей неделе мероприятие, посвящённое не только данной игре, но своей новой продукции в целом.

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