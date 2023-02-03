Один из стримеров поделился своими впечатлениями по размерам игрового мира. Они действительно впечатляют.

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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Пока что пользователи знакомятся с миром Hogwarts Legacy через официальные трейлеры и демо, однако энтузиасты не отстают, радуя сеть утечками игрового процесса, ещё больше подогревая интерес игровой общественности.

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Стример KaozRMCF поделился своими впечатлениями от размеров карты предстоящей игры Hogwarts Legacy от Avalanche Software: «Когда я увидел размеры мира, я подумал "О, боже... это действительно впечатляет, мне это нравится!»

На опубликованном видео мы можем видеть, что мир игры не просто большой, он действительно огромен. Помимо невероятного количества локаций на глобальной карте, стример показал карту Хогвартса – там нас встретили известные по серии книг Астрономическая башня, Парадная лестница, Библиотека Хогвартса и Большой зал. Деревенька Хогсмид также порадует нас большим количеством мест для изучения.





Скрестив пальцы, можно предположить, что разработчик готовит нам не меньше 80 часов геймплея.

Независимо от размеров самих локаций, уже стало ясно, что игроделу удастся передать шарм и очарование вселенной Джоан Роулинг.

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Ждать осталось всего неделю: уже 10 февраля состоится релиз на основных игровых платформах (XBox, SPS, PC). Счастливые обладатели Deluxe версии погрузятся в волшебный мир на три дня раньше.