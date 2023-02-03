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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Ролик по обзору геймплея The Day Before подвергся хейту
Недовольные геймеры жалуются что в якутской выживалке мало экшена, но все хвалят зад главной героини.
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Вышедший совсем недавно обзор геймплея игры The Day Before не оправдал ожиданий зрителей.

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Большинство отзывов к видео выражают недовольство аудитории. 

Игровой процесс описывают как безжизненное прохождение по миру.

На протяжении 10 минут персонаж просто ходит по игровым локациям. Игроки отмечают, что такой геймплей крайне скучный и неинтересный, ведь серый марафон не вызывает интереса. Количество противников в обзоре довольно мало. У игроков возникает вопрос о том, что не пошатнулось бы состояние игры добавив бы они врагов побольше?

 Внимание так же получила и задняя часть тела женской модельки, о которой разошлась шутка. Попа девушки выглядит так, как будто в нее ушли все средства проекта. Появилась теория, что The Day Before является фейком. Демонстрация геймплея выглядит так, как будто Fntastic собрала его за очень короткое время. 


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Релиз должен был состоятся весной, но в один момент дату выхода перенесли на осень. Алекс Ничипорчик (сооснователь и глава tinyBuild ) также решил высказать свое мнение. Алекс отметил, что истинный геймплей в видео совсем не раскрыли, он был бы не против взять проект в свои руки, и сделать из него достойную игру. 

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#игры #игра #выживание #the day before
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