Недовольные геймеры жалуются что в якутской выживалке мало экшена, но все хвалят зад главной героини.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Вышедший совсем недавно обзор геймплея игры The Day Before не оправдал ожиданий зрителей.

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Большинство отзывов к видео выражают недовольство аудитории.

Игровой процесс описывают как безжизненное прохождение по миру.

На протяжении 10 минут персонаж просто ходит по игровым локациям. Игроки отмечают, что такой геймплей крайне скучный и неинтересный, ведь серый марафон не вызывает интереса. Количество противников в обзоре довольно мало. У игроков возникает вопрос о том, что не пошатнулось бы состояние игры добавив бы они врагов побольше?

Внимание так же получила и задняя часть тела женской модельки, о которой разошлась шутка. Попа девушки выглядит так, как будто в нее ушли все средства проекта. Появилась теория, что The Day Before является фейком. Демонстрация геймплея выглядит так, как будто Fntastic собрала его за очень короткое время.





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Релиз должен был состоятся весной, но в один момент дату выхода перенесли на осень. Алекс Ничипорчик (сооснователь и глава tinyBuild ) также решил высказать свое мнение. Алекс отметил, что истинный геймплей в видео совсем не раскрыли, он был бы не против взять проект в свои руки, и сделать из него достойную игру.