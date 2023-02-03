Вышедший совсем недавно обзор геймплея игры The Day Before не оправдал ожиданий зрителей.
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Большинство отзывов к видео выражают недовольство аудитории.
Игровой процесс описывают как безжизненное прохождение по миру.
На протяжении 10 минут персонаж просто ходит по игровым локациям. Игроки отмечают, что такой геймплей крайне скучный и неинтересный, ведь серый марафон не вызывает интереса. Количество противников в обзоре довольно мало. У игроков возникает вопрос о том, что не пошатнулось бы состояние игры добавив бы они врагов побольше?
Внимание так же получила и задняя часть тела женской модельки, о которой разошлась шутка. Попа девушки выглядит так, как будто в нее ушли все средства проекта. Появилась теория, что The Day Before является фейком. Демонстрация геймплея выглядит так, как будто Fntastic собрала его за очень короткое время.
Релиз должен был состоятся весной, но в один момент дату выхода перенесли на осень. Алекс Ничипорчик (сооснователь и глава tinyBuild ) также решил высказать свое мнение. Алекс отметил, что истинный геймплей в видео совсем не раскрыли, он был бы не против взять проект в свои руки, и сделать из него достойную игру.