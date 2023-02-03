Игра будет называться "Ориентир" и будет про нелегкую жизнь работников парка. Нужно будет бороться с охотниками, обезвреживать ловушки и многое другое.

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В фирме Dreamuch идет усиленная работа над инди-игрой «Ориентир». Это красочная экшен адвентура, сюжет которой происходит на территории нац парка "Земля леопарда".

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Главному персонажу (молодой студентке) придётся сотрудничать с работниками парка, помогая им в различных исследованиях и борьбе с охотниками, также есть возможность коллекционировать фотографии диких животных, обезоруживать ловушки и т.д.

Каждый желающий сможет окунуться в этот реалистичный мир и детально изучить его многогранность. Этот проект создаётся не только как развлечение, но и как учебное пособие для студентов и учащихся школы.

Руководитель проекта Сергей Шестернин-Макаров объявил, что в игре будет несколько видов стелс-режима (скрытность).

Также авторы проекта решили отказаться от вариантов ответов и выбора действий, так как может измениться ход сюжета и концовка.

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Проект включает в себя не только разнообразные и весёлые приключения, путешествия по живописным местам, но и работу сотрудников парка с их победами и поражениями.