В фирме Dreamuch идет усиленная работа над инди-игрой «Ориентир». Это красочная экшен адвентура, сюжет которой происходит на территории нац парка "Земля леопарда".
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Главному персонажу (молодой студентке) придётся сотрудничать с работниками парка, помогая им в различных исследованиях и борьбе с охотниками, также есть возможность коллекционировать фотографии диких животных, обезоруживать ловушки и т.д.
Каждый желающий сможет окунуться в этот реалистичный мир и детально изучить его многогранность. Этот проект создаётся не только как развлечение, но и как учебное пособие для студентов и учащихся школы.
Руководитель проекта Сергей Шестернин-Макаров объявил, что в игре будет несколько видов стелс-режима (скрытность).
Также авторы проекта решили отказаться от вариантов ответов и выбора действий, так как может измениться ход сюжета и концовка.
Проект включает в себя не только разнообразные и весёлые приключения, путешествия по живописным местам, но и работу сотрудников парка с их победами и поражениями.