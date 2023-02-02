Sony хочет просто занять нишу VR а не действительно его развивать, так считают аналитики.

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Зарубежное издательство Bloomberg сообщает, что количество предзаказов PS VR2 значительно ниже, чем ожидалось руководством Sony. Плановые продажи составляли 2 млн. экземпляров, однако сейчас ожидания компании снизились вдвое, до 1 млн.

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Главный фактор низкого интереса по мнению Sony - стоимость товара, которая составляет около $549. От стартовых игр, например, Horizon Call of the Mountain, ожидалось привлечение новых пользователей, но надежды так же не оправдались.

Аналитики считают, что предложение Sony является попыткой сохранить своё присутствие в сегменте VR, а не действительно расширить его для новой аудитории. Таким образом, PS VR2 на данный момент является просто аксессуаром для PlayStation 5.

Эксперты считают, что PS VR2 не вносит весомого вклада в нишу виртуальной реальности, а всего лишь выступает в качестве нового продукта и утверждения на рынке. PS VR2 воспринимается как дополнение к PS5.

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Виртуальная реальность определенно должна прийти в повсеместное использование. Это лишь вопрос времени.