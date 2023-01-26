В декабре прошлого года состоялся релиз 4-ой главы в игре Fortnite. Одновременно с этим всё комьюнити ожидало и обновление творческого режима. Однако нововведение по определенным причинам было перенесено на январь этого года.
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Сейчас же руководитель Epic Games сообщил, что обнов ждать не стоит... Конкретная дата релиза не была оглашена. Однако, ориентиром был назван март.
В настоящее время творческий режим Fortnite представляет собой редактор-«песочницу» с возможностью создания всевозможных миров, карт и игр, придуманных автором. Для создания вам нужно только воображение. Причем, геймеры имеют возможность вдохновиться работами других игроков и поставить им свою оценку.
Так называемый "креатив" появился в игре 13 декабря 2018 года. В ожидаемом обновлении будут представлены улучшения редактора и системы кастомизации моделей, что позволит создавать и изменять скин персонажа. Игроки будут располагать расширенными функциями управления NPC (non-playable characters или "ботов").
В итоге фанаты получат практически безграничные возможности для творчества с прекрасной графикой.