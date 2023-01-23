Майкл Белл решил пересесть с Warcraft на симуляторы выживания и судя по роликам - это удачное решение.

Fellow Traveller Studios планируют показать новую игру The Pale Beyond уже через месяц, а именно 24 февраля этого года. Это будет симулятор выживания. Разработчик - Bellular Studios.

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Идею возглавляют Майкл Белл и Томас Хислоп. Эти ребята ранее работали над модом Warcraft Tales. С его помощью планировали изменить сюжетную линию квестов 1-60 уровней, чтобы сделать их более интересными, а прокачку веселее. К сожалению, этот проект был закрыт по заявлению студии Blizzard в 2017 году. Разработчики не пали духом, а создали новую студию. Состояла она всего из восьми человек, а назвали её Belluar. И вот уже скоро состоится запуск их творения - Pale Beyond.

В Steam уже можно познакомиться с бесплатной демо версией.

История в игре происходит через 5 лет после того, как экспедиционное судно "Виконт" исчезло во льдах. Очередная экспедиционная группа судна "Темперанс" проследует по тому же маршруту, чтобы найти ответы, которые так и не нашел "Виконт”. Релиз ожидается на ПК.





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Что касается контента. Разработчики описывают его так: “Содержит насилие, крепкие выражения и мягкие ссылки на употребление наркотиков”. Игроков ждет что-то интересное.