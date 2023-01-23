Секрет восторга у фанатов в новом движке игры, она переработана на Unreal Engine 5

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Не так давно разработчики из GSC Game World опубликовали парочку новых изображений.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была разработана на движке Unreal Engine 5.

На первом скриншоте главный герой смотрит в даль на существ из зоны и готовится к противостоянию с ними; на втором скриншоте показан интерфейс S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, индикатор здоровья, уровень радиации и расположение карты в верхней части. Также на втором изображении главный герой игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" находится в деревне где-то в сумерках. Мы можем видеть различные детали игры. На втором опубликованном кадре можно увидеть брошенную лодку и многие другие детали, изображение наглядно показывает, какую большую работу проделали разработчики GSC Game World.

В общем, визуально игра выглядит просто великолепно. Фанаты заявили, что не могут дождаться выхода игры, даже несмотря на то, что он не раз откладывался.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован к выходу в 2023 году. Но точных дат пока не называлось.

Релиз ожидается на платформах ПК и консолях Xbox Series S/X.

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Будем ждать.