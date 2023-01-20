Не так давно Google объявила о прекращении работы своего сервиса Stadia. После получения печального известия, блогер под ником Colour обратился к Rockstar с просьбой добавить в Red Dead Redemption 2 возможность переноса персонажей и достижений из закрывающегося сервиса на открытые платформы.
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Невероятно, но разработчики RDR2 заметили комментарии блогера, который, к слову, наиграл 6000 часов в RDR 2, и прислушались к его советам. В краткие сроки был отредактирован функционал игры таким образом, чтобы пользователи Red Dear Redemption 2 имели возможность переноса своего прогресса, полученного на сервисе Stadia, на такие игровые платформы, как ПК, Xbox или PlayStation.
Спустя некоторое время, студия проинформировала фанатов о новой разработке, чем, конечно, очень обрадовала своих поклонников.
Не удивительно, что разработчики захотели вознаградить инициативного фаната, ведь без этого напоминания они лишились бы части фанатов. Компания подарила своему поклоннику уникальную коробку с мерчом.
В коробке было парочку брендовых футболок, наклейки, кружки, сумки, брелоки, свечка в форме бочки и многое другое.
Ориентировочная цена данного подарка вышла в 78 фунтов (около 6 700 рублей).