Steel Division 2: Burning Baltics — это дополнение для стратегии Steel Division 2, разработанная и выпущенная студией Eugen Systems в 2019 году. История разворачивается в 1944 году, а местом основных действия становится Балтийское море, вблизи Латвии. Сюжетная история рассказывает о немецкой операции «Доппелькопф» — контрнаступлении на СССР. Пакет вышел на ПК 29 апреля 2021 года.
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Геймплей
С точки зрения геймплея, дополнение не привносит существенных изменений. Это по-прежнему стратегия в реальном времени с пошаговыми сражениями. Пошаговая система позволяет взять управление армией, и заняться ее улучшением за счет приобретения юнитов и разработки тактического и стратегического планов. Поединки разворачиваются в реальном времени. В расширении присутствует много контента, развивающего игровой процесс.
Есть дивизии в количестве восьми штук, разделенные на четыре для каждой страны, участвующих в конфликте. Кампания за страны Оси открывает доступ к подразделениям Великой Германии и Нурланда. У союзников появилась седьмая эстонская стрелковая дивизия или советская группа Федюнкина.
DLC добавляет так же 120 различных юнитов, включая двух опытных летчиков — Ганса-Ульриха Руделя и Георгия Захарова. Так же среди доступных сторон появилась Литва и Эстония.
Режимы
Burning Baltics предлагает новую сюжетную кампанию, рассказывающую об операции «Доппелькопф». Здесь можно выбрать немецкую или советскую армию. Как и в случае оригинальной игры, нам позволяют поиграть в одиночный и кооперативный режим с различными типами соревнований.
Технические аспекты
Дополнение не привносит ничего нового в плане графического дизайна, а для запуска потребуется базовая версия.