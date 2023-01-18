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Утечки данных, которые провоцирует War Thunder - уже не удивляют. Они повторяются с завидной регулярностью.
На этот раз американский военный в ходе жарких споров по поводу ТТХ его самолета F-16 решил сбросить секретные доки по истребителю и доказать свою правоту.
В прошлый раз военный из Китая раскрыл технические характеристики снаряда DTC10-125. На форуме модераторы отреагировали оперативно и удалили комментарий с пометкой "Материалы засекречены в Китае".
Чуть ранее пользователь форума с никнеймом __RED_CROSS__, представившись бывшим членом экипажа одного из танков AMX-56 Leclerc, влез в спор между пользователями. Спор был на тему правдоподобности механики поворота башни данного танка. Наш герой поставил всех на место, сказав как башня в действительности поворачивается. Через несколько часов вмешался модератор и пояснил, что слив секретной информации - это вам не шутка.
А до этого еще один специалист слил технические характеристики танка Challenger 2 с просьбой бафнуть его танк до "правильных" характеристик.
Бафнуть свой танк это конечно аргумент...