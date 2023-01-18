На форуме игры War Thunder разгорелся очередной спор, в результате которого были слиты секретные данные.

MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

реклама

Утечки данных, которые провоцирует War Thunder - уже не удивляют. Они повторяются с завидной регулярностью.

На этот раз американский военный в ходе жарких споров по поводу ТТХ его самолета F-16 решил сбросить секретные доки по истребителю и доказать свою правоту.

В прошлый раз военный из Китая раскрыл технические характеристики снаряда DTC10-125. На форуме модераторы отреагировали оперативно и удалили комментарий с пометкой "Материалы засекречены в Китае".

Чуть ранее пользователь форума с никнеймом __RED_CROSS__, представившись бывшим членом экипажа одного из танков AMX-56 Leclerc, влез в спор между пользователями. Спор был на тему правдоподобности механики поворота башни данного танка. Наш герой поставил всех на место, сказав как башня в действительности поворачивается. Через несколько часов вмешался модератор и пояснил, что слив секретной информации - это вам не шутка.

А до этого еще один специалист слил технические характеристики танка Challenger 2 с просьбой бафнуть его танк до "правильных" характеристик.

Бафнуть свой танк это конечно аргумент...

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming