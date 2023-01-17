Неожиданный финал на чемпионате мира по Пинболу

Чемпионат мира по Пинболу (да, и такое бывает) прошел в Соединенных Штатах Америки совсем недавно. Называлось данное мероприятие Open IFPA World Championship.

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В решающем раунде встретились Кит Элвин, он уже 11 раз побеждал в подобных турнирах. Его противником стал Эшер Лефкофф - топ-1 игрок по ладдерному рейтингу в pinball.



Элвин заработал почти пол миллиона очков, а точнее 1 498 590. Лефкоффу для победы, нужно было в решающем раунде побить этот результат. Но шарик упал за игровое поле когда у него был счет в 1 215 050 очков. А в Пинболе, при завершении игрового раунда игроку должен начисляться бонус за игру. В итоге, с учетом бонусных очков Лефкофф смог заработать 1 504 050 очков, вырвать победу и стать чемпионом мира, обойдя противника всего на 5.4 тысячи очков.



Естественно, игроки и зрители эмоционально отреагировали на подобный исход. А фанаты не зря назвали данный финал самым эпичным в истории, т.к. подобные ситуации бывают крайне редко, особенно в решающих раундах.



Это уже вторая победа на подобном турнире для 19-летнего Лефкоффа, первый раз он одержал победу на турнире разряда мейджоров еще в 13 лет.





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