Blood of steel - это игра в жанре MOBA с полноценными кровопролитными сражениями на мечах, топорах, копьях и арбалетах. В этой игре многое зависит от тактики. Вы можете обойти врага и ударить в спину, или же идти на прямую. Кроме этого можно взять 300 спартанцев, во главе с Леонидом, и заманить всех врагов в ущелье как в известном всем фильме.

Режимы

Игровых режимов в Blood of Steel много, но давайте пройдемся по основным.

реклама

Эпичные бои в формате "стенка на стенку". Две команды по 5 игроков со своими отрядами солдат сражаются за победу.

Классический DeathMatch "10 на 10". В этом режиме могут участвовать только "генералы".

Территориальные Войны - самый долго открываемый режим. Он будет доступен при достижении игроком 30 уровня.

Есть и другие режимы:

Осада или защита крепости,

захват флага,

классический режим "захват точки".

Одиночные дуэли - дуэли на генералах.

Для каждого из режимов имеются свои карты.

Система персонажей

В Blood of Steel нельзя создать своего персонажа. Вам будут представлены на выбор исторические персонажи: генералы, короли, цари и полководцы различных эпох. Есть известные персонажи знакомые почти каждому, а именно:

Царь Спарты Леонид,

Гай Юлий Цезарь,

Король Артур круглого стола,

Мулан,

знаменитые полководцы и короли эпохи крестовых походов.

Всех их вы знаете если не спали на истории в школе. Там даже есть Екатерина 1, царица России, хотя молодая и одета не в свою одежду. Также у генералов есть свои особенные способности.

Графика и погода

Графика в данной игре приятная, когда наступает ночь - вас освещают только звёзды и луна, а когда идет дождь то ваши воины намокают и это видно на их одежде, особенно на юнитах женского пола.

Погода влияет на эффективность ваших юнитов. В дождь все двигаются медленнее, а огненные скиллы генералов менее эффективны. В сильный ветер сложно скрываться, а при стрельбе из лука или арбалета стрелы сносит в сторону направления ветра





Итоги

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Игра очень захватывающая, в ней вы можете ощутить себя настоящим генералом и вести своё войско к победе. В игре присутствует погода, историческая система персонажей, кровавые бои, неплохая графика.