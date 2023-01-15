Режимы
Игровых режимов в Blood of Steel много, но давайте пройдемся по основным.
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Эпичные бои в формате "стенка на стенку". Две команды по 5 игроков со своими отрядами солдат сражаются за победу.
Классический DeathMatch "10 на 10". В этом режиме могут участвовать только "генералы".
Территориальные Войны - самый долго открываемый режим. Он будет доступен при достижении игроком 30 уровня.
Есть и другие режимы:
- Осада или защита крепости,
- захват флага,
- классический режим "захват точки".
- Одиночные дуэли - дуэли на генералах.
Для каждого из режимов имеются свои карты.
Система персонажей
В Blood of Steel нельзя создать своего персонажа. Вам будут представлены на выбор исторические персонажи: генералы, короли, цари и полководцы различных эпох. Есть известные персонажи знакомые почти каждому, а именно:
- Царь Спарты Леонид,
- Гай Юлий Цезарь,
- Король Артур круглого стола,
- Мулан,
- знаменитые полководцы и короли эпохи крестовых походов.
Всех их вы знаете если не спали на истории в школе. Там даже есть Екатерина 1, царица России, хотя молодая и одета не в свою одежду. Также у генералов есть свои особенные способности.
Графика и погода
Графика в данной игре приятная, когда наступает ночь - вас освещают только звёзды и луна, а когда идет дождь то ваши воины намокают и это видно на их одежде, особенно на юнитах женского пола.
Погода влияет на эффективность ваших юнитов. В дождь все двигаются медленнее, а огненные скиллы генералов менее эффективны. В сильный ветер сложно скрываться, а при стрельбе из лука или арбалета стрелы сносит в сторону направления ветра
Итоги
Игра очень захватывающая, в ней вы можете ощутить себя настоящим генералом и вести своё войско к победе. В игре присутствует погода, историческая система персонажей, кровавые бои, неплохая графика.