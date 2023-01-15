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Blood of Steel - историческое кровопролитие
Blood of steel - это игра в жанре MOBA с полноценными кровопролитными сражениями на мечах, топорах, копьях и арбалетах. В этой игре многое зависит от тактики. Вы можете обойти врага и ударить в спину, или же идти на прямую. Кроме этого можно взять 300 спартанцев, во главе с Леонидом, и заманить всех врагов в ущелье как в известном всем фильме.
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Режимы

Игровых режимов в Blood of Steel много, но давайте пройдемся по основным.

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Эпичные бои в формате "стенка на стенку". Две команды по 5 игроков со своими отрядами солдат сражаются за победу. 

Классический DeathMatch "10 на 10". В этом режиме могут участвовать только "генералы".

Территориальные Войны - самый долго открываемый режим. Он будет доступен при достижении игроком 30 уровня.

Есть и другие режимы: 

  • Осада или защита крепости,
  • захват флага,
  • классический режим "захват точки".
  • Одиночные дуэли - дуэли на генералах.

Для каждого из режимов имеются свои карты.

 Система персонажей

В Blood of Steel нельзя создать своего персонажа. Вам будут представлены на выбор исторические персонажи: генералы, короли, цари и полководцы различных эпох. Есть известные персонажи знакомые почти каждому, а именно:

  • Царь Спарты Леонид, 
  • Гай Юлий Цезарь, 
  • Король Артур круглого стола, 
  • Мулан, 
  • знаменитые полководцы и короли эпохи крестовых походов. 

Всех их вы знаете если не спали на истории в школе. Там даже есть Екатерина 1, царица России, хотя молодая и одета не в свою одежду. Также у генералов есть свои особенные способности.

Графика и погода

Графика в данной игре приятная, когда наступает ночь - вас освещают только звёзды и луна, а когда идет дождь то ваши воины намокают и это видно на их одежде, особенно на юнитах женского пола.

Погода влияет на эффективность ваших юнитов. В дождь все двигаются медленнее, а огненные скиллы генералов менее эффективны. В сильный ветер сложно скрываться, а при стрельбе из лука или арбалета стрелы сносит в сторону направления ветра


Итоги

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Игра очень захватывающая, в ней вы можете ощутить себя настоящим генералом и вести своё войско к победе. В игре присутствует погода, историческая система персонажей, кровавые бои, неплохая графика.

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