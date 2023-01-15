Предыстория
Перед началом разработки генеральный директор компании прочитал статью "Год в аду" о мучительном выживании одного гражданского в зоне боевых действий.
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Автор подчеркивал важность оружия, медицины, гигиены и еды. Смерть от пуль, голода и диареи стала обычным явлением.
«Мы все хотели сделать об этом игру» — сказал Павел Меховски, старший сценарист 11 Bit.
Игра о голоде, смерти и разрушении человеческой доброты может показаться не веселой, но она показывает настоящую войну для гражданских лиц.
Гемплей
Место действия — город Погорень В игре ваше жилище представляет собой разбомбленный дом.
В начале игроку не даётся никаких инструкций, так же как и гражданским лицам на реальной войне, но это относительно интуитивно, ведь ваши люди со временем устают, голодают и замерзают.
Сам игровой процесс делиться на ночь и день, где ночью вы выходите из своего убежища на поиски припасов, а днем создаете улучшения для своей базы и заботитесь о нуждах своих выживших. У каждого персонажа есть свои навыки и привычки: один хорошо готовит, другой курит в стрессовых ситуациях.
С течением времени открываются новые районы для сбора мусора которые дополняют историю осажденного города.
Есть больница, где можно пожертвовать лекарства, дом пожилой пары, которую можно ограбить. Но если вы это сделаете, моральный дух ваших выживших пострадает.
Также на ваш дом могут напасть, поэтому не забывайте заколотить окна и поставить одного из выживших охранять других.
Итоги
This War of Mine - игра которая психологически давит на вас.
Это, пожалуй, одно из главных достижений её авторов: неповторимая атмосфера будничного кошмара из которого, кажется, просто невозможно вырваться.
Для ваших выживших война стала ядом, который убил их город изнутри, и они из-за всех сил борются за свое существование в этом аду.
Игра заставит переживать за героев, думать, все ли выживут этой ночью...