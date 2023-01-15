Если быть откровенным - очень мало действительно хороших карточных игр. В основном все скатываются в магию и становятся похожи на всем знакомый Hearthstone. Однако с KARDS всё иначе.

реклама

Основная идея игры не нова - у вас набор карт, у противника набор карт. Вы по очереди выкладываете карты на стол. Карту друг с другом "сражаются".

Есть "кредиты" - аналог маны из Hearthstone, которые увеличиваются каждый ход, за которые можно или ставить карты на стол или делать ходы уже выставленными.

Но лично меня KARDS заинтересовала тем что там нет уже давно надоевшей "магии", без которой не обходится уже 90% современных игр.

Игра создана в сеттинге второй мировой войны... и это подкупает.

Есть 5 основных наций (СССР, Германия, Англия, Япония, США) и еще 3 дополнительные (Франция, Италия, Польша).

Вы можете набрать выбрать колоду из 40 карт, в которую будет входить карты любых двух наций.

У каждой основной нации больше 100 карт в коллекции, и она постоянно расширяется. Только представьте, какой полет открывается вашей фантазии при наличии двух наций в колоде. Сколько классных стратегий можно придумать.

Я уже видел колоды, которые ориентированы на воздушный бой. Это в основном Великобритания. Есть "Блиц" колоды. У Японцев и СССР с пехотой и у Германии с быстрыми танками.

Игра относительно не новая. Ей уже пару лет. Но разработчики нацелены абсолютно серьезно. Каждый год устраивается Чемпионат Мира, стадия плей-офф которого проходит в настоящем бункере времен Второй Мировой Войны.

Игру можно забрать в Steam или Epic Games совершенно бесплатно.

Также имеется отдельно компьютерная версия. Устанавливаете, запускаете и вперед.

В этом году планируется выход еще и мобильной версии.

Каждый месяц среди лучших игроков по рейтингу также проходят турниры, что определенно мотивирует игроков искать всё более интересные комбинации.

А разработчики постоянно следят за балансом и вводят в игру всё новые и новые карты, позволяющие расширять возможности каждой из колод.





рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



