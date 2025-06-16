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g1tarist
Fallout Shelter отметила свой десятилетний юбилей, её скачали 230 миллионов раз
В честь такого праздника, разработчики завезли в игру много подарочного контента.

Fallout Shelter вышла в 2015 году. Изначально она была доступна только на смартфонах. Позже игру адаптировали для компьютеров и игровых консолей. В ней игроки управляют подземным убежищем в мире после ядерной катастрофы. Нужно строить комнаты, заботиться о жителях и отправлять их на задания в опасную пустошь. Простая, но увлекательная механика быстро завоевала сердца игроков.

По данным Bethesda, игра достигла 230 миллионов скачиваний на всех платформах суммарно. Это огромный успех для мобильной игры. Для сравнения, как сообщает портал IGN, другие игры серии Fallout, продались тиражом около 13,5 миллиона копий к 2016 году. Fallout Shelter обогнала их в основном благодаря бесплатной модели распространения и доступности на мобильных устройствах.

Игра и сейчас остаётся популярной благодаря регулярным обновлениям. За 10 лет разработчики добавили новые задания, персонажей и механики. Игроки могут создавать уникальных жителей, улучшать убежища и сражаться с врагами в пустоши. 

В честь десятилетия Bethesda запускает специальное событие. Оно пройдёт с 16 по 21 июня 2025 года. Все, кто зайдёт в игру в эти дни, получат подарки. Среди них — ланчбоксы с полезными предметами, напитки Nuka-Cola и переноски для питомцев. Вот расписание наград:

  • 16–17 июня: 2 ланчбокса, 1 переноска для питомца, 10 бутылок Nuka-Cola.
  • 18–19 июня: 3 ланчбокса, 1 робот-помощник (Мистер Помощник), 15 бутылок Nuka-Cola.
  • 20–21 июня: 5 ланчбоксов, 1 переноска для питомца, 20 бутылок Nuka-Cola.

Кроме того, до 17 июня в игровом магазине действуют скидки до 70% на ланчбоксы. 

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#fallout #fallout shelter
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