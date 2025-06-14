Новый шаг к восстановлению зрения.

Устройство Blindsight компании Neuralink, основанной Илоном Маском, позволило обезьяне увидеть предмет, которого на самом деле не существовало. Об этом рассказал инженер компании Джозеф О’Доэрти на научной конференции.

Neuralink разрабатывает мозговые импланты, которые соединяют мозг с компьютером. Устройство Blindsight стимулирует участки мозга, отвечающие за зрение. В эксперименте с обезьяной имплант вызвал у животного зрительную галлюцинацию. Исследователи заметили, что в двух из трех случаев обезьяна двигала глазами, будто видела предмет. Это стало первым публичным успехом проекта Blindsight.

Илон Маск ранее говорил, что главная цель устройства — помочь людям, потерявшим зрение, снова видеть. Но в будущем компания хочет пойти дальше. Например, имплант может дать человеку возможность видеть в инфракрасном спектре, что недоступно обычному глазу.

Neuralink уже несколько лет тестирует Blindsight на обезьянах. Их мозг устроен проще, чем человеческий: область, отвечающая за зрение, находится ближе к поверхности. Это упрощает установку импланта. У людей эта зона расположена глубже, поэтому для установки чипа Neuralink использует специального хирургического робота.

Пока устройство не получило одобрения для испытаний на людях в США. Однако Маск надеется, что тесты с участием людей начнутся до конца 2025 года. Кроме того, Neuralink тестирует другие возможности своих имплантов. Например, они уже помогают людям с параличом управлять компьютером силой мысли. Пять пациентов получили такие устройства: трое в 2024 году и двое в 2025-м. Некоторые из них используют имплант до 60 часов в неделю, чтобы общаться или работать с техникой.