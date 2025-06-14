И создаст 90 000 рабочих мест.

Американская компания Micron Technology планирует вложить 200 миллиардов долларов в развитие производства микросхем в США. Это решение создаст около 90 тысяч новых рабочих мест. Также будут построены новые заводы и модернизированы существующие предприятия. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Микросхемы — это важная часть современных технологий. Они используются в компьютерах, смартфонах, автомобилях и в системах искусственного интеллекта (ИИ). Спрос на микросхемы растёт, и США хотят производить их внутри страны. Это поможет укрепить экономику и сделать страну менее зависимой от поставок из-за рубежа. Micron, один из лидеров в производстве памяти, хочет занять важное место на этом рынке.

Из 200 миллиардов долларов 150 миллиардов пойдут на строительство и модернизацию заводов. Остальные 50 миллиардов направят на исследования и разработки новых технологий.

Micron планирует построить две крупные фабрики в штате Айдахо. Также до четырёх новых заводов появится в штате Нью-Йорк. Кроме того, компания обновит свой завод в Вирджинии. В Айдахо первая фабрика начнёт выпускать память DRAM в 2027 году. В Нью-Йорке подготовка к строительству начнётся в конце 2025 года, после всех необходимых проверок.

Проект Micron поддерживает администрация президента США Дональда Трампа. Президент активно выступает за развитие производства внутри страны. Министр торговли США Говард Лютник отметил, что такие инвестиции помогут отраслям, связанным с ИИ, автомобилями, авиацией и обороной. Кроме того, Micron рассчитывает получить налоговые льготы от правительства.