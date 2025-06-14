Титановый корпус и сапфировое стекло за $799.

Новые смарт-часы Venu X1 созданы для тех, кто любит спорт, активный образ жизни и современные технологии. Часы стоят $799,99 и поступят в продажу 18 июня 2025 года. Их можно будет купить в двух цветах: чёрном и зелёном. Новинка выделяется большим экраном, тонким корпусом и множеством функций для здоровья и фитнеса.

Garmin Venu X1 оснащены 2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 448 x 486 пикселей. Экран яркий и хорошо читается даже на солнце. Он защищён прочным сапфировым стеклом, которое устойчиво к царапинам. Корпус часов сделан из титана и армированного полимера. Вес получился — всего 40 граммов с ремешком. Толщина корпуса — всего 7,9 мм.

Дизайн новинки напоминает Apple Watch Ultra 2 из-за квадратной формы и премиальных материалов. Ремешок ComfortFit из нейлона удобен для длительного ношения. Часы доступны в двух вариантах: чёрный с титановым корпусом Slate и зелёный с корпусом Moss.

Часы поддерживают более 100 видов тренировок, включая бег, велоспорт, плавание и гольф. Встроенные карты TopoActive и CourseView для 43 000 гольф-полей помогают ориентироваться на местности. Система Garmin Coach создаёт персональные планы тренировок. Она учитывает данные пользователя и даёт рекомендации для улучшения результатов.

Часы следят за здоровьем в режиме реального времени. Они измеряют пульс, уровень кислорода в крови, стресс и качество сна. Новый инструмент Breathing Variations анализирует дыхание во время сна. Функция Body Battery показывает уровень энергии, а утренний отчёт суммирует данные о восстановлении и готовности к тренировкам. Есть также функция отслеживания вариабельности сердечного ритма (HRV) и оценки выносливости.

Garmin Venu X1 подходят не только для спорта, но и для повседневного использования. Встроенные динамик и микрофон позволяют принимать звонки и использовать голосовые команды без смартфона. Например, можно сказать: «Начать тренировку бега» или «Установить таймер на 5 минут». Кроме того, часы поддерживают бесконтактные платежи Garmin Pay и уведомления со смартфона. Есть функция Find My Phone и возможность отвечать на сообщения с помощью встроенной клавиатуры. Для безопасности предусмотрена система детектирования аварий.

Встроенный фонарик помогает в темноте, особенно при вечерних пробежках или прогулках. Однако в часах нет датчика ЭКГ и поддержки нескольких диапазонов GPS, что есть в моделях Fenix 8 и Forerunner 970.

Venu X1 работают до 8 дней в режиме смарт-часов без функции Always-On Display. Если эта функция включена, батарея держит до 2 дней. Для сравнения, модель Fenix 8 с 47-мм корпусом работает до 7 дней с Always-On Display.







