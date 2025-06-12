Сауна получилась экологичной, но пока что в единственном экземпляре.

Это первая в мире сауна такого типа. Проект пока является больше экспериментом. Его представят публике в Финляндии в конце июля 2025 года.

Водородная сауна использует специальный нагреватель, который работает на водороде. При нагреве выделяется только тепло и вода. Углекислый газ не образуется, что делает сауну "экологически чистой". В Toyota считают, что такая технология подходит для сауны. Ведь сауна — это место для отдыха и очищения.

Сауна пока не поступит в продажу, и даже не ясно, будут ли вообще серийные экземпляры. Это только концепт. Toyota и Harvia создали его, чтобы показать возможности водорода. Компании хотят изучить, как эту технологию можно использовать в жизни. А Финляндия — идеальное место для такой презентации. В этой стране сауны очень популярны. На 5,5 миллиона жителей приходится около 3,3 миллиона саун.

Toyota выбрала для дебюта ралли Финляндии, крупное спортивное событие, которое пройдет в конце июля 2025 года.

Toyota давно работает с водородом и считает его топливом будущего. Водород не вредит природе. В 2024 году Toyota показала переносные водородные картриджи — их можно использовать в автомобилях и бытовых приборах, например, для питания плиты или обогревателя. Водородная сауна — один из подобных вариантов применения, и Toyota таким образом проверяет, где еще можно применять водород.