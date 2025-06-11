Но дата запуска может немного сдвинуться.

Компания Tesla готовится к запуску сервиса беспилотных такси в городе Остин, штат Техас. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. Старт проекта намечен на 22 июня 2025 года. Маск подчеркнул, что безопасность — главный приоритет компании, поэтому дата запуска может немного сдвинуться.

Илон Маск уточнил, что первые поездки для клиентов начнутся примерно 28 июня. Эта дата выбрана не случайно — это день рождения главы Tesla. Первая поездка пройдет от предприятия компании в Остине до дома клиента. На начальном этапе сервис будет доступен в ограниченной зоне города, которая уже тщательно изучена и подготовлена для работы беспилотных машин. Пока что парк беспилотных такси будет небольшим — всего 10–20 автомобилей. За их работой будут следить удаленные операторы, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.

Несмотря на оптимизм Маска, эксперты отмечают, что запуск беспилотных такси связан с рядом трудностей. Например, портал The Verge указывает на проблемы с регулированием движения беспилотных авто. Кроме того, конкуренты Tesla, такие как Waymo и Cruise, уже запустили свои сервисы беспилотных такси в некоторых городах, что создает дополнительные сложности, и права на ошибку у Маска нет, т.к. у жителей США есть с чем сравнивать качество таких такси.

Остин — не случайный выбор для старта проекта. Город активно развивается как технологический центр. Но самое главное — здесь находится крупный завод Tesla, где производят автомобили и тестируют новые технологии. Он же будет заниматься оперативным решением возникающих вопросов. На первых порах зона действия будет ограничена, но в будущем она может расшириться. Маск уверен, что беспилотные такси сделают поездки дешевле и удобнее, а также сократят количество аварий на дорогах.