Необычный тест прошел 29 мая 2025 года.

Ракета XZY-1 стартовала с космодрома в провинции Шаньдун. Она поднялась на высоту 2,5 километра и пробыла в воздухе 125 секунд. На борту находились товары весом 20 килограммов, заказанные на Taobao. Среди них были продукция Национальной библиотеки Китая и специальные памятные открытки, созданные для этого испытания. После полета ракета успешно приземлилась на морскую платформу. Через 18 часов ее подняли из воды и вернули на космодром. Специалисты проверили ракету: корпус, двигатели и электроника остались в отличном состоянии, без повреждений и протечек.

Ракета XZY-1 — это разработка компании SEPOCH из Пекина. Ее высота — 26,8 метра, а вес — 57 тонн. Корпус сделан из прочной нержавеющей стали. Грузовой отсек объемом 120 кубических метров может перевозить до 10 тонн груза. Теоретически, в нем можно доставлять даже автомобили.

Основатель SEPOCH Вэй И сразу после теста поделился радостью: «Посылка доставлена, проверьте!». Он отметил, что грузовой отсек полностью оправдал ожидания. По его словам, он защищает содержимое от огня, влаги и тряски. Однако Вэй признал, что пока такая доставка слишком дорогая для массового использования. На первом этапе технологию планируют применять для экстренных случаев. Например, для доставки помощи в зоны стихийных бедствий или в труднодоступные районы.

Компания также планирует до конца 2025 года запустить ракету на орбиту высотой 1100 километров. Она сможет нести до семи тонн груза. Для этого будут использоваться двигатели на жидком кислороде и метане. Кроме того, инженеры работают над улучшением грузового отсека. Это позволит перевозить свежие продукты, хрупкие вещи и даже внедрить систему аварийного спасения груза.